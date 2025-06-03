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İstanbul Festivali, Dünyaca Ünlü Sanatçıları Ağırlayacak

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos'ta ünlü sanatçılarla Festival Park Yenikapı'da müzik ve eğlence sunacak.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 23:15
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 23:15
İstanbul Festivali, Dünyaca Ünlü Sanatçıları Ağırlayacak

İstanbul Festivali, 1-17 Ağustos'ta Başlıyor

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı İstanbul Festivali, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenleniyor. Festival, 1-17 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

Eğlence ve Kültüre Doyacaksınız

Focus İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, festivalde kültür sanat, espor, gastronomi ve eğlence alanlarının yanı sıra çeşitli müzik türlerinden birçok yerli ve yabancı sanatçı konser verecek.

Öne Çıkan Sanatçılar ve Konser Programı

Bu yıl DJ Diesel olarak bilinen Shaquille O'Neal ve Jennifer Lopez gibi büyük isimlerin yanı sıra Türkiye'den birçok sanatçı müzikseverlerle buluşacak. 2 Ağustos'ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta ise Emre Fel ve Melike Şahin sahne alacak.

Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta İstanbul Festivali'nde özel bir performans sunacak. Festival, 6 Ağustos'ta Dedublüman ve Emir Can İğrek, 7 Ağustos'ta Adamlar ve maNga, 8 Ağustos'ta Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman, 10 Ağustos'ta ise Buray ve Gülşen ile devam edecek.

Bu yıl Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) 25. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru 12 Ağustos'ta sahne alacak.

Etkinlikler ve Deneyim Alanları

Festivalin organizatörü Özlem Adıgüzel, festivalin geçmişte binlerce insana ulaştığını belirtti. Bu yıl global katılımcıları artırmayı, ziyaretçilere daha fazla deneyim sunmayı ve festival atmosferini interaktif hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Çeşitli yaş ve ilgi alanlarına hitap edecek espor ve basketbol turnuvaları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Adıgüzel, özellikle Z kuşağını hedef alan markalara da İstanbul Festivali'nin büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Katılım Beklentisi

Geçen yıl 845 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Festivali, bu yıl da her gün saat 16.00'dan itibaren 120 bin metrekarelik bir alanda kapılarını açacak.

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen...

Dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı, Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından düzenlenen "İstanbul Festivali", 1-17 Ağustos arasında, Festival Park Yenikapı'da gerçekleştirilecek.

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