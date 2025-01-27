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İstanbul Gezi Soruşturmasında Menajer Ayşe Barım Tutuklandı

Menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü gezi soruşturması kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 23:34
İstanbul Gezi Soruşturmasında Menajer Ayşe Barım Tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Bir Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen gezi soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Menajer Ayşe Barım, "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı.

Tutuklama Nedenleri

Barım'ın gözaltına alınma süreci, yürütülen soruşturmanın genişlemesi çerçevesinde gerçekleşti. Soruşturma kapsamında, hükümeti hedef alan çeşitli faaliyetlere destek verdiği iddia ediliyor.

Bu olay, Türkiye genelinde tartışmalara yol açarken, kamuoyunda da büyük bir yankı buldu. Soruşturma ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

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