İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'nde Coşkulu 23 Nisan Etkinliği

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla görkemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) sponsorluğunda gerçekleşen bu özel günde, binlerce çocuk müzeyi ziyaret ederek uçakları, hava şehitlerinin kıyafetlerini, madalyaları ve mühimmatları yakından görme fırsatı buldu.

Uçaklar ve Türk Havacılık Tarihi

Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan Alman yapımı C-160 tipi nakliye uçağı ve 1939 yılı Kayseri Tayyare Fabrikası üretimi PZLP-24G tipi keşif uçağı gibi onlarca tarihi uçağı inceleme şansı buldular. Ayrıca, F-16 ve Türk Yıldızları'nın kullandığı NF5-A tipi eğitim ve gösteri uçağını da yakından tanıdılar.

Oyunlar ve Eğlencelerle Dolu Bir Gün

Çocuklar, animatörler eşliğinde çeşitli oyunlar oynayarak, geleneksel Türk sanatları ile çanta boyama, balon yapma ve yüz boyama etkinliklerine katıldılar. Etkinlik süresince patlamış mısır, pamuk şekeri ve lokma gibi ikramlarla keyifli anlar yaşadılar. Ayrıca, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Bandosu da çocuklara konser verdi.

Çocukların Keyifli Anıları

Etkinliğe katılan 7 yaşındaki Betül Ilgar, burada oyun oynayıp şiir okuduğunu, uçakları yakından görme fırsatının kendisi için çok eğlenceli olduğunu belirtti. 8 yaşındaki Müjde Sevim Şengül de, yüz boyama ve balon etkinliklerinin tadını çıkardığını ifade etti.

9 yaşındaki Zehra Taştan, uçak maketlerinin kendisini çok etkilediğini söylerken, 12 yaşındaki Buğra Kosgor, okulundaki 23 Nisan gösterisinin ardından ailesi ile müzeye gelmekten mutlu olduğunu dile getirdi. Kosgor, etkinlikte şarkı söyleyip oyunlar oynadığını aktararak, deneyiminden oldukça memnun olduğunu vurguladı.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) sponsorluğunda yapılan etkinlik kapsamında ilgi ve heyecanla müzeyi gezen binlerce çocuk, uçakların yanı sıra hava şehitlerinin kıyafetlerini, uçak maketlerini, madalya ve bröveleri, bazı mühimmatları, hava alaylarına ait sancakları ve sergi salonlarını inceleyerek Türk havacılık tarihi hakkında bilgi aldı.

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi. Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş (ASFAT) sponsorluğunda yapılan etkinlik kapsamında ilgi ve heyecanla müzeyi gezen binlerce çocuk, uçakların yanı sıra hava şehitlerinin kıyafetlerini, uçak maketlerini, madalya ve bröveleri, bazı mühimmatları, hava alaylarına ait sancakları ve sergi salonlarını inceleyerek Türk havacılık tarihi hakkında bilgi aldı.