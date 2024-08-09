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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı, günlük 1502 uçuşla şampiyonluğunu sürdürerek Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:49
İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı Zirvede

Günlük ortalama 1502 uçuş gerçekleştirerek Avrupa'nın en yoğun havalimanı olma unvanını elinde bulunduran İstanbul Havalimanı, bu başarıyı Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı ile karşılaştırarak pekiştiriyor.

EUROCONTROL İstatistikleri

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan hava trafik istatistiklerini yayınladı. Bu verilere göre, İstanbul Havalimanı, Charles de Gaulle Havalimanı'nı günlük 1436 uçuş ile geride bıraktı.

Liste İzlenimi

Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Paris, günlük uçuş miktarıyla Avrupa'nın en yoğun ikinci havalimanı konumunda. Ayrıca, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Schiphol Havalimanı, 1427 uçuş ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

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