İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar İçin Özel Etkinlikler

İstanbul Havalimanı'nda 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Havalimanının işletmecisi İGA tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yolcular arasında büyük bir heyecan yarattı.

Bando Gösterisiyle Coşku Doruğa Ulaştı

Havalimanının yurt içi ve yurt dışı hatların bulunduğu bölümde gerçekleştirilen bando gösterisi, hem yerli hem de yabancı yolcuların ilgisini çekti. Etkinliği izleyen yolcular, bu anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

Minik Yolculara Özel İkramlar

Uçuşlarını bekleyen küçük yolculara ise özel ikramlar sunuldu. Çocuklar, elma şekeri ve çeşitli şekerlemelerle dolu bir deneyim yaşadı. Ayrıca, tüm yolculara Türk bayrağı dağıtılarak, bayram coşkusu paylaşıldı.

Bu anlamlı günde İstanbul Havalimanı, 23 Nisan'ın önemini vurgulayan etkinliklerle dolu bir atmosfer sundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.