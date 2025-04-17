İstanbul Havalimanı'nda Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu Başladı

İstanbul Havalimanı'nda Yeni Dönem: Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Enes Çakmak, İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu"nun başladığını açıkladı. Bu sistem, hava trafik akışını hızlandırmayı ve dinamik kapasiteyi artırmayı hedefliyor.

Tarihi Bir Adım

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşan Çakmak, bu gelişmenin Türk havacılık tarihine altın harflerle yazılacağını vurgulayarak, "Bu sistem, mevcut pistlerin kullanımını en verimli hale getirerek İstanbul Havalimanı'nın dünya havacılığındaki merkezi konumunu pekiştirecektir," dedi.

Çakmak, Türkiye'nin Avrupa'da bu sistemi uygulayan ilk ülke olarak uluslararası havacılıktaki liderliğini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Büyük Yatırımlar ve Hedefler

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, İstanbul Havalimanı'na bugüne kadar 1,4 milyar dolar yatırım yapıldığını aktararak, 2030 yılı itibarıyla bu yatırımların 3,5 milyar dolara ulaşacağını açıkladı. Ayrıca, hava kargo markası Turkish Cargo'nun operasyon merkezi SmartIST için ikinci faz çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Artan Hava Trafiği ve Kapasite

Bolat, koronavirüs salgınının ardından hava ulaşımına olan ilginin arttığını belirtti. Asya Pasifik Bölgesi'ndeki artan hava yolu trafiğine dikkat çeken Bolat, THY'nin filosunu geliştirme ve İstanbul Havalimanı'nın kapasitesini artırma hedefinde olduklarını dile getirdi.

Özel Sektör ve Kamu İşbirliği ile Başarı

İGA Yönetimi Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonunun İstanbul Havalimanı'na birçok katkı sağlayacağını belirtti. Kalyoncu, "Bu operasyon, özel sektör, hava yolu şirketi ve kamu işbirliği ile ulaşılmış bir hedefdir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim," dedi.

İstanbul Havalimanı, ilk açıldığında 67 hava yolu şirketine hizmet verirken, şu anda 112 hava yolu firması ile işbirliği yapmaktadır. Geçen yıl, bu havalimanından 80 milyon yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün başladı. İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşma yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere aynı anda iniş veya kalkış yapabildiği "eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" bugün başladı. İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen "Üçlü Pist Uçuş Operasyonu Başlangıç Töreni"nde konuşma yaptı.