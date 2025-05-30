İstanbul Havalimanı'nda Fahrelnissa Zeid'in Sanatı Sergileniyor

Fahrelnissa Zeid'in Eserleri İstanbul Havalimanı'nda Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Havalimanı'nda, 20. yüzyılın en önemli kadın ressamlarından biri olan Fahrelnissa Zeid'in eserleriyle birlikte sanatçıya dair belge ve görüntülere yer veren "Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma" sergisi hizmete açıldı.

İstanbul Havalimanı'nın kültür ve sanat merkezi olan İGA ART Galeri'de gerçekleştirilen serginin açılış törenine katılan İGA Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Zeid'in Türk sanatında geleneksel ile moderni harmanladığını vurguladı. Aydın, sanatçının eserleriyle Anadolu'nun kültürel mirasını yeni nesillere ulaştırmadaki önemine dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı: Kültürel Buluşma Noktası

Aydın, “Doğu ve batı sanatını buluşturan ilk kadın ressam olarak Zeid, Türk kültür ve sanatını uluslararası arenada tanıtan önemli bir elçi.” sözlerini kullandı. Ayrıca, İstanbul Havalimanı'nın farklı kültürleri bir araya getiren özellikleriyle de benzerlik gösterdiğini ifade etti.

“Dünyanın dört bir yanından farklı kültürlere sahip insanların tercih ettiği bir havalimanı haline gelmek için büyük çaba gösteriyoruz.” diyen Aydın, serginin Türk resminin önemli bir ismini havalimanında ağırlama gururu yarattığını dile getirdi.

Serginin Amacı: Anlam Dünyası Kurmak

Serginin küratörü ve İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf, serginin sade ama güçlü bir fikri temel aldığını vurgulayarak, her sergide bir sanatçının tek bir özgün eserine odaklandıklarını belirtti.

“Amacımız o tek eserin etrafında bir anlam evreni kurmak.” diyen Graf, izleyicileri yavaşlamaya ve eserle gerçek bir bağ kurmaya davet ettiklerini ifade etti.

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülveli Kaya ise sergide yer alan içeriklerin havalimanının önemli noktalarında sergilendiğini belirtti.

Sergi Ziyarete Açık

Sergi, Fahrelnissa Zeid'in 1960 yılında yaptığı özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eserinin çevresinde şekilleniyor. 31 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek bu sergi, sanatseverler için önemli bir deneyim sunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda, 20. yüzyılın en önemli kadın ressamlarından biri olarak kabul edilen Fahrelnissa Zeid'in bir eseri ile sanatçı hakkındaki belge ve görüntülere yer verilen sergi açıldı. İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf, etkinlikte konuşma yaptı.

İstanbul Havalimanı'nda, 20. yüzyılın en önemli kadın ressamlarından biri olarak kabul edilen Fahrelnissa Zeid'in bir eseri ile sanatçı hakkındaki belge ve görüntülere yer verilen sergi açıldı. İGA ART Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Marcus Graf, etkinlikte konuşma yaptı.