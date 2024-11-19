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İstanbul Havalimanı'nda Sınırsız Ücretsiz İnternet Dönemi Başladı

İstanbul Havalimanı, yolcularına sınırsız ve ücretsiz internet erişimini sağlıyor, detaylar burada.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:39
İstanbul Havalimanı'nda Sınırsız Ücretsiz İnternet Dönemi Başladı

İstanbul Havalimanı'nda Ücretsiz İnternet Erişimi Başladı

İstanbul Havalimanı, yolculara artık sınırsız ve ücretsiz internet erişimi sunmaya başladı. Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan resmi açıklama ile bu hizmetin detayları paylaşıldı.

Erişim Seçenekleri

Kullanıcılar, ücretsiz internet hizmetinden "cep telefonu ile giriş" ya da "erişim kodu ile giriş yap" seçenekleri ile yararlanabilecek. Havalimanında internet hizmetini kullanmak isteyenler, İGA WiFi ağını seçtikten sonra açılan portaldan gereken adımları takip edebilecekler.

Cep Telefonu ile Erişim

Cep telefonları ile internet hizmetine erişmek isteyenlerin, öncelikle İGA WiFi ağını seçmeleri gerekiyor. Ardından, portalda "cep telefonu ile giriş" seçeneğini tercih ederek telefon numaralarını girmeleri yeterli olacak. Kullanıcılar, telefonlarına gelen SMS ile iletilen şifreyi, portalda belirtilen alana girerek internete bağlanabilecekler.

Erişim Kodu ile Giriş

Erişim kodu ile giriş yapmak isteyen yolcular ise, terminaldeki kiosk cihazlarından pasaport ve kimlik bilgilerini okuyarak erişim şifresi alabilecekler. Alınan şifre ile İGA WiFi ağını seçtikten sonra, "erişim kodu ile giriş yap" seçeneği üzerinden ekranda açılan alana giriş kodunu girerek internet erişimlerini sağlayabilecekler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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