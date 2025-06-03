İstanbul Havalimanı'nda Unutulan Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Havaist Personelinden Örnek Davranış

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması, 30 Mayıs'ta yapılan unutulmuş bir çanta ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İçinde 10 bin dolar ve çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu bu çanta, Havaist çalışanları tarafından sahibine ulaştırıldı.

Havaist Personelinin Duyarlılığı

Yolcu indirme katında bulunan çantayı fark eden Havaist personeli Hakkı Sönmez, Yunus Kargılı ve Mehmet Yılmaz, hemen durumu havalimanı güvenlik birimlerine bildirdi. Çalışanlar, çantanın güvende kalmasını sağlarken, güvenlik ekipleri kayıp eşya başvurusunda bulunan yolcuyla irtibata geçti.

Çantanın Sahibine Ulaştırılması

Yapılan kontrollerin ardından, içinde 10 bin dolar ve değerli ziynet eşyaları bulunduran çanta, sahibiyle buluştu. Bu özverili davranış, Havaist firma yönetimi tarafından takdir edildi.

Çalışanların Ödüllendirilmesi

Firma yönetimi, bu örnek davranışları nedeniyle çalışanlarını kurum genel merkezine davet ederek, onlara ödül takdim etti. Havaist, çalışanlarının sergilediği bu duyarlılığın, şirketin değerleri arasında yer aldığını vurguladı.

İstanbul Havalimanı'na taşıma hizmeti veren Havaist firması personeli, unutulan ve içinde 10 bin dolar ile ziynet eşyası olan çantayı sahibine ulaştırdı.