İstanbul Havalimanı'ndaki Goril Yavrusuna 'Zeytin' İsim Verildi

İstanbul Havalimanı'nda Yakalanan Goril Yavrusuna 'Zeytin' İsim Verildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adının Zeytin olarak belirlendiğini açıkladı. Bu isim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı sosyal medya çalışması sonucunda seçildi.

Goril Yavrusunun Yakalanması ve Rehabilitasyonu

22 Aralık'ta, Nijerya çıkışlı Bangkok varışlı bir kafes tipi kutuda yakalanan goril yavrusu, şu anda Polonezköy'deki bir hayvanat bahçesinde tedavi ediliyor. Yakalanan yavru, nesli tükenmekte olan 'gorilla gorilla' türüne ait olup, hayvanat bahçesindeki cam odada gözetim altında tutuluyor.

Bakım ve Gelişim Süreci

Bakıcıların, hijyen koşullarını sağlamak amacıyla maske takarak ve üstlerini dezenfekte ederek girmesine izin verilen odada, goril yavrusu battaniye ve peluş oyuncaklarla vakit geçiriyor. İlk geldiğindeki çekingen halinin aksine şimdi oldukça hareketli ve çevresindekileri alkışlayarak kendine hayran bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Ulu’dan Açıklamalar

Fahrettin Ulu, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesinin en önemli görevleri arasında olduğunu belirterek, 2024 yılında İstanbul'da 10 bine yakın yaralı hayvan ihbarı aldıklarını aktardı. Goril yavrusunun da kaçak olarak uçağa konulduğunu vurgulayan Ulu, Türkiye’de ilk defa böyle bir gorilin tespit edildiğini ifade etti. Rehabilitasyon sürecinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Zeytin’in İsim Belirleme Süreci

Ulu, sosyal medya üzerinden başlatılan isim belirleme çalışmasının büyük ilgiyle karşılandığını ve binlerce isim önerisi aldıklarını belirtti. Sonuç olarak dört isim arasında en çok önerilen Zeytin adı seçildi ve Ulu, “Zeytin ülkemize hoş geldin.” dedi.

Yavrunun Bakımı ve İlişkisi

Veteriner hekim Gülfem Eşmen, goril yavrusunun bütün günlerini bakıcılarıyla geçirdiğini ve her geçen gün yeni bilgiler öğrendiklerini aktardı. Yavrunun sabahları sütle başladığı beslenme programında meyve ve sebze gibi ara öğünlere de yer veriliyor.

Yavru, bakıcılarına annesi gibi davranıyor ve zaman zaman onlarla oyun ve güreş yapıyor. Eşmen, “Şu an için iyiyiz.” diyerek durumlarının olumlu olduğunu ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan ve rehabilitasyon süreci devam eden goril yavrusunun adı, Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı sosyal medya çalışmasıyla "Zeytin" olarak belirlendi.