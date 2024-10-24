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İstanbul Havalimanlarında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İstanbul havalimanlarında güvenlik tedbirleri güçlendirildi, yolcular için ek önlemler alındı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 13:02
İstanbul Havalimanlarında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

İstanbul'daki Havalimanlarında Hızla Artan Güvenlik Önlemleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının ardından, İstanbul'daki havalimanlarında güvenlik tedbirleri önemli ölçüde artırıldı.

Güvenlik Kontrolleri Sıkılaştırıldı

Alınan yeni güvenlik önlemleri çerçevesinde, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda araçların giriş ve çıkışları daha dikkatli bir şekilde denetleniyor. Ayrıca, bazı yolculara kimlik kontrolleri yapılmaya başlandı.

X-Ray Cihazlarında Alarm Seviyesi Arttırıldı

İstanbul Havalimanı'ndaki X-Ray cihazlarının alarm seviyesi yükseltildi, yolcu kontrollerinin sıklığı da artırıldı. Bu durum, havaalanındaki güvenlik standartlarını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yolculara Önemli Uyarı Yapıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi, yolcularına ek güvenlik önlemleri nedeniyle zaman kaybı yaşanmaması için bu bilgilendirmeyi yaptı: "Havalimanlarında alınan ek önlemler sebebiyle oluşabilecek zaman kayıplarına karşı yolcularımızın uçuşlarından en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerilmektedir."

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