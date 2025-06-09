İstanbul Havalimanlarında Kurban Bayramı Dönüş Yoğunluğu!

İstanbul Havalimanları'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu

İstanbul'daki iki havalimanında, Kurban Bayramı tatili için şehir dışına giden İstanbulluların kente dönüşü sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbullular, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanında yoğun bir şekilde geri dönüyor. Her iki havalimanında da iç hatlar gelen yolcu katında kalabalıklar oluştu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi IGA, hava yolu şirketleri ve diğer birimler, yoğunluğu azaltmak amacıyla çeşitli önlemler aldı. IGA ve Turkish Ground Services (TGS) personeli, bagaj alım alanında ve çıkışta yolculara yardımcı oluyor.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'nde de benzer bir yoğunluk görülüyor ve havalimanının açık ve kapalı otoparkları dolmuş durumda.

Sabiha Gökçen Havalimanı yönetimi de, yoğunluğu azaltmak için çeşitli önlemler geliştirdi. Burada da bagaj alımı bölgesinde ve gelen yolcu terminalinde kalabalık gözlemleniyor.

Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı'ndan 1674 uçuşla toplam 259 bin 449 yolcunun kente dönüşü beklenirken, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 800 uçuşta 140 bin yolcu hizmet alması planlanıyor. Ayrıca, Türk Hava Yolları'nın bugün gerçekleştireceği 1369 uçuşla en yüksek günlük sefer rekorunu kırması öngörülüyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculuğu, İstanbul havalimanında yoğunluğa yol açtı.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçiren İstanbulluların kente dönüş yolculuğu, İstanbul havalimanında yoğunluğa yol açtı.