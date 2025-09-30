İstanbul Havalimanlarında Yolcu Sayısı Türkiye Nüfusunu Aştı

ANADOLU AJANSI | ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Eylül 2025

1- İstanbul havalimanlarında uçan yolcu sayısı Türkiye nüfusunu geçti

Bu yılın ilk 8 ayında İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan gerçekleştirilen seferlerle toplam 86 milyon 454 bin 717 yolcu taşındı. Bu rakamın, TÜİK tarafından açıklanan 85 milyon 824 bin 854 Türkiye nüfusunu aştığı belirlendi.

(Kenan Irtak/İstanbul)

2- Türk-Arap ekonomik işbirliği İstanbul'da güçlenecek

Türk-Arap Ekonomi Forumu Başkanı Murat Efe, 16. Türk - Arap Ekonomi Forumu'nun 2 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Efe, etkinliğin hükümet üyeleri, bölgesel ve küresel düzeyde üst düzey kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektör liderlerini bir araya getireceğini söyledi.

Murat Efe, "Hedefimiz, ekonomik kalkınmanın yanı sıra bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.

(Gökhan Yıldız/İstanbul)

3- Türk bilim insanlarından gözdeki "sarı nokta" için özgün ilaç

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde görevli bilim insanları, retinadaki görme bozukluğundan kaynaklanan ve halk arasında "sarı nokta" olarak bilinen hastalığı tedavi etmeye yönelik özgün bir ilaç geliştirdi.

Projede görevli Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, "Piyasaya geçebilmesi için hayvan deneylerinin tamamlanması gerekiyor. Bu tamamlandıktan sonra klinik araştırmalar başlıyor" dedi.

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İletişimde 5G devri: ABD-Çin rekabeti kızıştı, 6G hazırlıkları başladı

5G teknolojisinin yaygınlaşma sürecinde ilk uygulamalar 2018'de ABD'de başladı; Güney Kore de bu süreci izledi. 2020 sonlarından itibaren İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere Avrupa genelinde 5G kullanımı hızlandı.

Dünya genelinde 5G abone sayısının 2027'de 4,5 milyar'a ulaşması bekleniyor. Bu gelişmeler, 5G'de ABD-Çin rekabetini sertleştirirken 6G için de hazırlıkları hızlandırdı.

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Tolga Yanık/Ankara)

5- "Küresel Sumud Filosu"na katılanlardan yansımalar

Küresel Sumud Filosu'ndaki bazı katılımcılara ilişkin haber başlıkları hazırlandı.

Viyana: Filodaki bir Yahudi müzisyen, İsrail'in Yahudi kimliğini istismar ettiğini söyledi. (Salih Okuroğlu/Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Londra: Filoda yer alan emekli İngiliz savaş pilotu, saldırılar sonrası daha kararlı olduklarını belirtti. (Behlül Çetinkaya/Londra) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cenevre: Filodaki ABD'li aktivist Stumo, ülkesinin Gazze'deki soykırımı finanse ettiğine işaret etti. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Paris: Filoya katılan Fransız hemşire Baouya, Gazze'deki organize kıtlığa dikkati çekti. (Esra Taşkın/Paris) (Görüntülü)

6- ABD'de hükümet kapanma riski

ABD'de federal hükümet, yerel saatle gece yarısına kadar Kongre'den bir bütçe tasarısı geçmezse kapanma riskiyle karşı karşıya. Kapanma halinde finansman yetersizliği nedeniyle temel hizmetler dışındaki faaliyetler durma noktasına gelebilir.

(Dilara Zengin/Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington)

7- Şiddetli donlar tarımda yeni teknoloji ve stratejileri zorunlu kılıyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, ani iklim değişikliklerinin tarımsal planlama ve bahçe yönetiminde yeni yaklaşımlar gerektirdiğini belirtti: "Bir gün bahar havası yaşanırken, ertesi gün şiddetli donlarla karşılaşabiliyoruz."

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. Bülent Gülçubuk ise donların etkisini azaltmak için gelişmiş tahmin ve izleme sistemleri, yapay zeka uygulamaları ve akıllı tarım tekniklerinin üretici örgütleri temelinde daha fazla kullanılmasının gerekliliğini vurguladı.

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

8- Doğaya 982 bin 892 keklik ve sülünle kene mücadelesi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yılbaşından bu yana yaklaşık 36 bin keklik doğaya salınarak Keklik Salım Programı başarıyla tamamlandı. Aynı dönemde 6 bin sülün doğaya bırakıldı; yıl sonuna kadar bu sayının 9 bine çıkarılması hedefleniyor.

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

9- Kumar bağımlılığı gençleri hedef alıyor

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaş, kumara başlama yaşının düştüğünü, riskin özellikle 15-24 yaş aralığında yoğunlaştığını söyledi. Altıntaş, boşanmaların yüzde 2'sinin kumar kaynaklı sorunlardan etkilendiğini ekledi.

Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Şentürk, sosyal medyadaki bazı içeriklerin kumarla kazanılan parayı öne çıkarıp kayıpları gizlediğini belirterek, bu tür içeriklerin kullanıcıların gelirlerini ve yaşamlarını hedef aldığını ifade etti.

(Fatma Nur Duman Arı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Açık Denizlerde Biyoçeşitliliği Koruma Anlaşması 2026'da yürürlüğe girecek

Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Levent Bilgili, anlaşmanın açık denizlerdeki biyolojik çeşitliliği koruma altına alacağını, yürürlüğe girmesinin okyanusların korunması için hayati bir yasal dayanak sağlayacağını söyledi.

Bilgili, Türkiye'nin bu anlaşmayla ulusal bilgi birikimini okyanus koruma stratejilerine uyarlayabileceğini ve özellikle mavi ekonomi alanında bölgesel liderliğini küresel düzeyde yansıtabileceğini vurguladı.

(Gülseli Kenarlı/İstanbul)

11- Küresel nükleer enerji üretimi rekor kırdı

Nükleer reaktörler 2024'te 2 bin 667 teravatsaat enerji üreterek 18 yıl önceki rekoru geride bıraktı. Yapay zeka ve veri merkezlerinin artan elektrik talebi, nükleer enerjinin önemini yeniden gündeme taşıdı.

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

12- Milli sporculardan eylülde tarihi başarılar

Milli sporcular eylül ayında olimpik ve paralimpik branşlarda önemli dereceler elde etti. A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te madalya yarışına katılırken, A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihlerindeki en iyi dereceyi elde etti. Singapur'da düzenlenen Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda Defne Kurt beş altınla tarihe geçti.

Paralimpik oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda yarıştığı üç kategoride de madalya aldı. Para atletler Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi kategorilerinde rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

(Halil İbrahim Avşar/Ankara) (Grafikli)

13- Burak Yılmaz, Gaziantep FK'de kariyerinin en iyi puan ortalamasına ulaştı

Beşiktaş, Kayserispor ve Kasımpaşa'dan sonra Gaziantep FK'yi çalıştıran Burak Yılmaz, takım ile çıktığı 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak maç başına 2,2 puan ortalaması yakaladı.

(Ömer Faruk Salman/Gaziantep)

