İstanbul için AKOM'dan Kar Uyarısı

İstanbullulara Kar Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Kentte dondurucu soğukların ve kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Hava Durumu Analizi

Açıklamada, sabah saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüldüğü ifade edildi. Şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcaklık Artışı Ön Görülüyor

AKOM, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artacağı ve hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşacağına dair tahminlerini paylaştı. Bu doğrultuda sürücülerden dikkatli olmaları ve don olaylarına karşı tedbirli davranmaları istendi.