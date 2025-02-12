DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

İstanbul için AKOM'dan Kar Uyarısı

AKOM, İstanbul'da kar yağışının Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:33
İstanbul için AKOM'dan Kar Uyarısı

İstanbullulara Kar Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), öğle saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda kar yağışının etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Kentte dondurucu soğukların ve kar yağışının devam edeceği belirtildi.

Hava Durumu Analizi

Açıklamada, sabah saatlerinde kentin kuzey bölgelerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüldüğü ifade edildi. Şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgasının hafta sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Sıcaklık Artışı Ön Görülüyor

AKOM, özellikle perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artacağı ve hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşacağına dair tahminlerini paylaştı. Bu doğrultuda sürücülerden dikkatli olmaları ve don olaylarına karşı tedbirli davranmaları istendi.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elif Nisa Ayhan, Ailesinin Çalıştığı Hastanede Doktor Oldu
2
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'dan Trump'a Sert Tepki: 'Arap Dayanışması' Çağrısı
3
Hindistan'da 2023'te Müslümanları Hedef Alan Nefret Söylemi Yüzde 98,5 Arttı
4
Manisa'da Yüzyıllık Su Değirmeni Tekrar Üretime Geçti
5
Beyaz Saray, USAID Başmüfettişi Paul Martin'i İşten Çıkardı
6
Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG Sürüşünü Paylaştı
7
Endonezya-Türkiye Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda Tarihi Adımlar

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL