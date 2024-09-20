DOLAR
34,11 -0,32%
EURO
38,09 -0,11%
ALTIN
2.872,68 -1,63%
BITCOIN
2.135.725,97 0,74%

İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü bekleniyor; tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:29
İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da Kuvvetli Yağış Tehdidi

İstanbul Valiliği, bugünlerde trafikte ve günlük yaşamda sorunlara yol açabilecek kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültüsü konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten Önemli Açıklama

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine yer verildi. Açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yağışların Sebep Olabileceği Riskler

Açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen bu yağışlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksaklıklar, yağış anında ortaya çıkabilecek güçlü rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu sebeple vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz," denildi.

Güvenlik Önlemleri Alınmalı

İstanbulluların, bu tahminler ışığında gerekiyorsa önlem almaları ve ihtiyaç durumunda yetkililere başvurmaları önerilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Bakan Yerlikaya'dan Narin Cinayeti Sorusuna Tepki: "Adalet Tecelli Edecek, Şüpheniz Olmasın"
3
Mersin'de Av Tüfeğiyle Gerçekleşen Aile Cinayeti
4
DMM, Türkiye'nin İsrail ile Ticaretini Durdurduğunu Açıkladı
5
İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı
6
Rize'de Trajik Olay: Öğrenci Merdiven Boşluğuna Düşerek Hayatını Kaybetti

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

Kaymakamlıklara KPSS'siz, TYP Temizlik Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Çinli dev markadan ülkemizde iş ilanı! Şok eden maaşlarla tam 5 bin personel alımı yapılacak