İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da Kuvvetli Yağış Tehdidi

İstanbul Valiliği, bugünlerde trafikte ve günlük yaşamda sorunlara yol açabilecek kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültüsü konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten Önemli Açıklama

Valiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminlerine yer verildi. Açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren batı ilçelerinden başlayarak, il genelinde yerel olarak kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Yağışların Sebep Olabileceği Riskler

Açıklamada, "Yarın akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak etkili olması beklenen bu yağışlar, sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksaklıklar, yağış anında ortaya çıkabilecek güçlü rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara yol açabilir. Bu sebeple vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz," denildi.

İstanbulluların, bu tahminler ışığında gerekiyorsa önlem almaları ve ihtiyaç durumunda yetkililere başvurmaları önerilmektedir.