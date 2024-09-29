İstanbul İçin Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul'da Sağanak Yağış Bekleniyor

İstanbul'da meteorolojik tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklama ile vatandaşları bilgilendirdi.

Olası Olumsuzluklara Karşı Dikkatli Olun

Açıklamada, mizansenin bu gece boyunca devam edeceği ve yarın sabaha kadar süreceği kaydedildi. Bu dönemde özellikle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşım aksamaları, kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışları gibi olumsuz durumlarla karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekildi. Alınacak Tedbirler Önemli

Vatandaşların sağanak yağışların neden olduğu olumsuzluklarla başa çıkabilmeleri için dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı. Özellikle yüksek risk taşıyan bölgelerde bulananların güvenliklerini sağlamaları önerildi.