İstanbul için son seçim anketi az önce geldi: Oyu yüzde 46'dan yüzde 40'a kadar düştü!

YEREL SEÇİMLER 2024: ŞEHİRLERDE EL DEĞİŞİMİ YAKLAŞIYOR!

Türkiye'nin gündemindeki en önemli konu, kuşkusuz yaklaşan yerel seçimler! İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra birçok şehir de yeni bir döneme hazırlanıyor. Kulislerde dolaşan dedikodulara göre, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra Hatay ve Antalya gibi büyükşehirlerde de partiler arasında güç dengesi değişebilir. Anketler, AK Parti'nin öne çıktığı şehirlerde CHP'nin şansının yükseldiğini gösteriyor.





Siyasal analist İbrahim Uslu, yaptığı değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu'nun oy oranını artırdığını, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un ise ivme kaybettiğini belirtti. Uslu'ya göre, el değiştirmeye en yakın şehirlerden biri Balıkesir olarak öne çıkıyor.

İstanbul ve Ankara'ya odaklanırken, diğer şehirlerde de önemli değişikliklere odaklanmak gerekiyor. Kampanya sürecinde İmamoğlu'nun performansındaki artış ve Kurum'un ivme kaybı dikkat çekici. Anket sonuçlarına göre, İmamoğlu %43-45 arasında bir oy oranına ulaşırken, Kurum'un desteği %40'lara geriledi. Seçime bir ay kala, Murat Kurum'un hedeflediği performans henüz tabana yayılamamış gibi görünüyor.