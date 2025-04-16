İstanbul İETT 2024 Faaliyet Raporu İBB Meclisi'nde Kabul Edildi

İETT 2024 Faaliyet Raporu İBB Meclisi'nde Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İETT'nin 2024 yılı faaliyet raporu, 74 ret oyuna karşılık 143 oyla kabul edildi.

Meclisin nisan ayı toplantıları, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet'in Sunumu

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 2024 yılı faaliyet raporunu meclise sundu. Demet, İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 54'ünün kara yoluyla, yüzde 46'sının ise raylı sistemlerle sağlandığını belirtti. İETT'nin filolarında 6 bin 786 araçla, 851 hatta günlük 64 bin sefer yaptıklarını açıkladı.

Demet, İETT filosunun detaylarına da değinerek, "Toplam 3 bin 766 aracımız var. Bu 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs ve 250 elektrikli araçtan oluşmaktadır." dedi. Ayrıca, kente 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli 150 yeni otobüs alındığını bildirdi.

Elektrikli Araç Yatırımları

2024 yılı içerisinde 80 elektrikli aracın hizmete alındığına dikkat çeken Demet, "Adalar ilçesinde %100 elektrikli, çevreci ve sessiz araçlardan oluşan 60 Adabüs ve 20 Adamini eklenmiştir." şeklinde konuştu.

Özel Taşımacılık İşletim Sistemine (ÖTİS) atıfta bulunarak, özel halk otobüslerinin tek bir sistemle bağlandığını ve maliyetlerin İBB tarafından karşılandığını ifade etti.

Bütçe Açığı ve Borç Durumu

AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İETT'nin 2024 yılı bütçe açığını vurgulayarak, "İETT, 19 milyar 979 milyon lira gelir elde etmişken, 30 milyar 602 milyon lira gider yapmıştır. Bu, %53'lük bir açık demektir." açıklamasında bulundu. Kaynar, İETT'nin toplam borcunun 24 milyar 327 milyon lira olduğunu kaydetti.

Kaynar, 2024 yılı itibarıyla İETT'nin kısa vadeli yabancı kaynaklarının 14 milyar 627 milyon lira, uzun vadeli borçlarının ise 9 milyar 670 milyon lira olduğunu bildirdi.

Ulaşım Sorunları ve Eleştiriler

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, İstanbul'daki ulaşım sorunlarını eleştirerek, özel halk otobüsleri için ödenmemiş hak edişlerin bakım eksikliklerine yol açarak yolcu güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Hayal, "İstanbul'da ulaşım ile ilgili yeni yatırımların yapılmaması, trafiği giderek zorlaştırıyor. Artık toplu taşıma kullanmak bile bir çile haline geldi." ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan değerlendirmelerin ardından, İETT'nin 2024 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıya, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Toplantıya, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar katıldı.