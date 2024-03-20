İstanbul merkezli “Çetinler” suç örgütü çökertildi: 100’den fazla gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Çetinler” isimli suç örgütünün çökertildiğini ve örgütün başı olarak bilinen Özay Çetin ve Metin Çetin dahil olmak üzere 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı. “Mahzen 15” olarak adlandırılan operasyon, 7 ilde eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirildi.

Çok sayıda suç işledikleri tespit edildi

“Mahzen 15” operasyonu ile çökertilen “Çetinler” suç örgütünün, uyuşturucu ticareti, yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama gibi çok sayıda suç işlemiş olduğu tespit edildi.

Operasyon sonucunda, 4 kg. metamfetamin, farklı miktarlarda esrar, kokain, uyuşturucu hap, bonzai gibi yasaklı maddelerin yanı sıra 7 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi.