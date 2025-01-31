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İstanbul merkezli panel operasyonunda 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da düzenlenen büyük panel operasyonunda, 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonlar 25 ilde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:22
İstanbul merkezli panel operasyonunda 68 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstanbul'da Büyük Panel Operasyonu: 68 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen ve 25 ilde geniş kapsamlı operasyonlar sonucunda, illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla kişisel verileri para karşılığında sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 68 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin İşlemleri Tamamlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında devlet güvenliğini tehlikeye atan bilgilerin paylaşıldığına dair elde ettiği bulgular üzerine çalışmalar yürüttü. Gözaltına alınan 35'i çocuk olmak üzere toplam 68 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İfadelerinin Alınması Başladı

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifade işlemlerine başlanırken, 35 Suça Sürüklenen Çocuğun (SSÇ) ifadelerinin alınması için 4 savcı görevlendirildi. Diğer şüphelilerin ifadeleri ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Bürosu tarafından alınıyor.

Operasyonun Arka Planı

Emniyetin gerçekleştirdiği bu operasyon, ihbarlar üzerine başlatılan araştırmalar neticesinde, illegal sorgulama sistemleri üzerinden ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları gibi kişisel bilgilerin çalındığı ve bu bilgilerin para karşılığında satıldığı ya da şantaj amaçlı kullanıldığına dair deliller elde edilmesi üzerine gerçekleştirildi.

Mağdur Çocuklar ve Şantaj Vaka Sayıları

Bu yasa dışı eylemler sonucunda, çok sayıda çocuğun mağdur olduğu ve bazılarının intihara sürüklendiği de tespit edildi.

Dijital Materyallere El Konuldu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izni ile, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda, yazılım ve bilgisayar mühendisleri dahil olmak üzere 68 şüpheli gözaltına alınmış ve adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirilmiştir.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Bu operasyonla ilgili olarak şüpheliler hakkında, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerin temin edilmesi suçundan işlem başlatılmıştır.

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