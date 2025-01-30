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İstanbul Merkezli 'Panel' Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

25 ilde düzenlenen operasyonda, illegal sorgulama sistemleriyle kişisel verileri satan 68 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:34
İstanbul Merkezli 'Panel' Operasyonunda 68 Şüpheli Yakalandı

68 Şüpheli Gözaltında

İstanbul merkezli olarak düzenlenen ve 25 ili kapsayan "panel" operasyonunda, 35'i çocuk olmak üzere, toplam 68 şüpheli yakalandı.

İhlallerin Boyutu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çeşitli ihbarlar neticesinde başlattıkları araştırmalar sonucunda, devlet güvenliğini tehlikeye atan bilgilerin sosyal medya platformlarında paylaşıldığını tespit etti.

Elde edilen bulgular doğrultusunda, bir grup tarafından işletilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla; ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi hassas kişisel verilerin çalındığı ve bu bilgilerin para karşılığı satıldığı belirlendi. Ayrıca bu verilerin tehdit ve şantaj amacıyla kullanıldığı da ortaya çıktı.

Çocukların Mağduriyeti

Yapılan şantajlar neticesinde çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazı çocukların ise intihara sürüklendiği duyuruldu.

Operasyonun Gerçekleşmesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma izniyle, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi ve bilgisayar programcısı gibi teknik uzmanların da bulunduğu 68 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, ruhsatsız silah ve otomatik tüfek de bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin" suçundan işlem yapıldığı bilgisi verildi.

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