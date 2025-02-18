İstanbul Merkezli PKK/KCK Operasyonunda 52 Zanlı Yakalandı

İstanbul Merkezli Terör Operasyonu

İstanbul merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması olan HDK ile ilişkili 52 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, örgütün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla soruşturma başlattı.

HDK'nın Yapılanması ve Faaliyetleri

Soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar değerlendirildi. Bu raporlarda, HDK'nın, terör örgütü olarak kabul edilen DTK'nın devamı niteliğini taşıyan bir yasal görünümlü cephe yapılanması olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Ayrıca, HDK'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) alternatif bir meclis oluşturdğu tespit edildi.

Toplumsal Örgütlenme ve Eylemler

Raporlarda, HDK'nın PKK/KCK'nın talimatları çerçevesinde yasal görünümlü eylemler, basın açıklamaları gibi etkinlikler düzenleyerek toplumsal alanda örgütlenme sağladığı ifade edildi. HDK'nın 6-7-8 Ekim olayları ve sözde demokratik özerklik ilanları sırasında toplumsal eylemleri yönettiği de raporlara yansıdı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler ve Operasyon Süreci

Soruşturma dahilinde, İstanbul'daki HDK yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 60 şüpheli belirlendi. Emniyet güçleri, gözaltı kararının verilmesiyle birlikte İstanbul merkezli 9 ilde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonda, aralarında EMEP ve DEM Parti il yöneticilerinin de bulunduğu 52 zanlı yakalandı, 8 şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.