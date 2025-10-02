İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonu: 171 Tutuklu, 189 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 189 gözaltı, 171 tutuklama; hedef sokak satıcıları 'torbacı'lar oldu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 08:12
İstanbul Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Gözaltı ve Tutuklama

Operasyonun ayrıntıları ve hedefleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 189 torbacının gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonun öncelikli hedefinin sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı’" diye tabir edilen satıcılar olduğunu belirtti.

Büyük bir titizlikle sürdürülen operasyonlar kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, İstanbul merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 189 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yerlikaya, bunlardan 171'inin tutuklandığını, 18'i hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandığını bildirdi.

Operasyonlar, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlenmesi ve suçlara ilişkin faaliyetlerin delillendirilmesi sonucunda; İstanbul merkezli olarak Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı şekilde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirilerek, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Ve biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Yetkililer, operasyonların uyuşturucuyla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, çalışmanın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

