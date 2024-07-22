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İstanbul Milletvekili Ahmet Yücel, İYİ Parti'den İstifa Etti

Ahmet Yücel, İYİ Parti'den istifasını duyurarak, yeni hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 22:15
İstanbul Milletvekili Ahmet Yücel, İYİ Parti'den İstifa Etti

İYİ Parti'den İstifa Eden Ahmet Yücel'in Açıklaması

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel, İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yücel, açıklamasında bu kararın kendisi için kolay olmadığını belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine hitap eden Yücel, partideki katılımının Meral Akşener'in davetiyle gerçekleştiğini hatırlattı. Yücel, İYİ Parti'nin kuruluşunda ve gelişiminde önemli rol aldığını ifade etti.

Kararının Arkasında Yatan Nedenler

"İYİ Parti'nin en zorlu dönemlerinde ailemle birlikte hiçbir karşılık beklemeden partimize aktif destek verdim. Ancak bu kararı almam kolay olmadı; şimdi büyük Türk milletine hizmet etme azmimi başka platformlarda sürdürmem gerektiğine inanıyorum," dedi.

Yücel, ayrıca siyasetteki fırsatları için Meral Akşener ve Müsavat Dervişoğlu’na teşekkürlerini sundu.

Meclis'teki Etkileri

Ahmet Yücel'in istifası sonrasında İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 33'e düşerken, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 8 oldu.

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