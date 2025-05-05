İstanbul Milli Eğitim Müdürü Yentür, Öğrencilerle Bisiklet Turu Düzenledi

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında düzenlenen etkinlikte, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'nda öğrencilerle bisiklet sürdü.

Etkinlik sırasında kaskını takarak öğrencileriyle birlikte parkurda tur atan Yentür, en fazla 105 bisikletin bulunduğu okulun bisiklet bakım atölyesini de gezdi. Burada sınıf öğretmeni Savaş Öztorun'dan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Öğrencilerle keyifli anlar paylaşan Yentür, etkinliği organize eden öğretmenlere de teşekkür ederek, bu tür projelerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetinkaya da katılarak destek verdi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamındaki etkinlikte öğrencilerle birlikte bisiklete bindi. Yentür, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde yer alan parkurda kaskını takıp öğrencilerle birlikte tur attı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamındaki etkinlikte öğrencilerle birlikte bisiklete bindi. Yentür, Zeytinburnu Atatürk İlkokulu'nun bahçesinde yer alan parkurda kaskını takıp öğrencilerle birlikte tur attı.