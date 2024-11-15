İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi Brüksel'de Açılıyor

Brüksel'de İstanbul Photo Awards Sergisi

İstanbul Photo Awards 10. yılı nedeniyle Brüksel'de resmi bir davet gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı(AA) Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, serginin önemine vurgu yaparak, "AA olarak görselliğin gücüne her zaman inandık" dedi.

Uluslararası Bir Yarışma

Uluslararası bir haber fotoğraf yarışması olan İstanbul Photo Awards, her yıl dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların katılımı ile gerçekleştiriliyor.

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