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İstanbul Photo Awards: Fotoğrafçılar İçin Önemli Bir Referans

Luis Tato, İstanbul Photo Awards'un foto muhabirleri için önemli bir referans olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 21:31
İstanbul Photo Awards: Fotoğrafçılar İçin Önemli Bir Referans

İstanbul Photo Awards, foto muhabirliğiyle ilgilenenler için önemli bir değerlendirme ve referans kaynağı olmaya devam ediyor.

Agence France Presse (AFP) foto muhabiri Luis Tato, bu uluslararası ödül etkinliğinin özellikle Afrika'dan özel bir bakış açısıyla haber yapma konusunda büyük bir katkı sağladığını belirtti. Tato, "Afrika'dan çok spesifik bir açıdan haber yapıyoruz. Bu çok önemli ve artık bunu..." şeklindeki ifadeleriyle bu etkinliğin foto muhabirleri için taşıdığı anlamı ortaya koydu.

Bu tür organizasyonlar, genç fotoğrafçılar için ilham verici bir platform sunarak, uluslararası arenada tanınma fırsatları yaratmayı hedefliyor. Tato'nun sözleri, İstanbul Photo Awards'un uluslararası düzeyde foto muhabirliğini desteklemesi açısından ne denli kritik bir rol üstlendiğini gözler önüne seriyor.

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ta...

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'ta fotoğraflarıyla ödül alan Agence France Presse (AFP) foto muhabiri Luis Tato (fotoğrafta), yarışmaya ve çektiği fotoğrafların hikayesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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