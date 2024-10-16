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İstanbul Photo Awards'ın 10. Yılı: Karagöz'den Önemli Değerlendirmeler

AA Genel Müdürü Karagöz, İstanbul Photo Awards sergisinde önemli belgeselini tanıttı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:08
İstanbul Photo Awards'ın 10. Yılı: Karagöz'den Önemli Değerlendirmeler

İstanbul Photo Awards 10. Yıl Sergisi

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Karagöz, İstanbul Photo Awards'ın 10. yıl dönümünde gerçekleştirilen sergiyi değerlendirdi.

Önemli Belgeselin Sunumu

Karagöz, sergi kapsamında Gazze'deki olayları konu alan The Evidence (Kanıt) isimli belgeselini tanıtma fırsatı bulduklarını belirtti. Belgeselin uluslararası hukuk, insan hakları ve savaş temalarına dikkat çektiğini vurguladı.

Kültürel ve Sosyal Önemi

Karagöz, etkinliğin sadece fotoğraf sanatına dair olmadığını, aynı zamanda uluslararası sorunlara ışık tutma işleviyle de büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Bu tür projelerin barış ve adalet arayışındaki katkısına değindi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10....

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisinin New York'ta bulunan Türkevi'ndeki açılışına katıldı. Karagöz, sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10....

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisinin New York'ta bulunan Türkevi'ndeki açılışına katıldı. Karagöz, sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10....

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisinin New York'ta bulunan Türkevi'ndeki açılışına katıldı. Karagöz, sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10....

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisinin New York'ta bulunan Türkevi'ndeki açılışına katıldı. Karagöz, sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10....

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisinin New York'ta bulunan Türkevi'ndeki açılışına katıldı. Karagöz, sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10....

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisinin New York'ta bulunan Türkevi'ndeki açılışına katıldı. Karagöz, sergiyi AA muhabirine değerlendirdi.

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