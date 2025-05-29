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İstanbul, Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Temel Platform Oluyor

Rusya, İstanbul’un Rusya-Ukrayna müzakereleri için ana platform haline geldiğini duyurdu. Şoygu, Türkiye'ye teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 13:19
İstanbul, Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Temel Platform Oluyor

İstanbul, Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Öne Çıkıyor

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Sergey Şoygu, İstanbul'un Rusya-Ukrayna müzakereleri için her alanda ana platform haline geldiğini belirtti. Şoygu, Türkiye’nin bu süreçte sağladığı destek için minnettarız ifadesini kullandı.

Moskova’da Önemli Görüşme

Şoygu, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş ile Moskova'da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin basına kapalı olan bölümünde, Şoygu, Memiş’in foruma katılımını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği

Şoygu, Rusya ile Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun aktif şekilde geliştiğini belirterek, “Ekonomi ve ticaret alanlarında ortak projelerin başarılı şekilde uygulanması bizi birleştiriyor. İki ülke liderleri arasındaki güvenilir diyalog sayesinde işbirliğimiz gelişiyor.” dedi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sürekli telefon görüşmeleri gerçekleştirildiğini vurguladı.

İstanbul Platformunun Önemi

Şoygu, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakereler için İstanbul platformunu sağladığına dikkat çekti ve “Müzakerelerde güvenliğin sağlanması ve uygun koşulların oluşturulması için çok çaba sarf edildiğini biliyoruz.” ifadesini kullandı. İstanbul platformunun, Karadeniz Tahıl Anlaşması ve şimdiki müzakerelerle ilgili her alanda ana platform olma konumunu kuvvetlendirerek, büyük önem taşıdığını vurguladı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş (solda) ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş (solda) ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Memiş’e, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağda) eşlik etti.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş (solda) ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel...

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Okay Memiş (solda) ile Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şoygu, başkent Moskova’da düzenlenen 13. Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Forumu kapsamında bir araya geldi. Görüşmede Memiş’e, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç (sağda) eşlik etti.

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