İstanbul Şile'de Kar Yağışı Araçları Mahsur Bıraktı

İstanbul Şile'de Kar Yağışı Zorluğa Neden Oldu

İstanbul'un Şile ilçesinde, aralıklarla süren kar yağışı nedeniyle zemin karla kaplandı ve birçok araç yolda kaldı. Megakentin bu bölgesinde etkili olan kar, özellikle ana yolların karla kaplanmasına yol açarak çeşitli olumsuzluklar getirdi.

Mahsur Kalan Araçlar ve Durum

Şile Yolu Paşaköy mevkisinde seyir halinde olan bir servis minibüsü ile iki tır, yolda biriken kar nedeniyle ilerleyemedi. Karla kaplanan yolda hareket etmeye çalışan araçlar patinaj yaparak mahsur kaldı. Bu durum, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

TEM Otoyolu'nda Görüş Mesafesi D düştü

Öte yandan, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde de yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi düştü. Durum, sürücülerin ilerlemekte güçlük çekmesine yol açtı. Tüm araç sahiplerinin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.