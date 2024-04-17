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İstanbul-Sivas arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs’ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul ve Sivas arasında aktarmasız bir şekilde hizmet verecek olan YHT seferlerinin 4 Mayıs’ta başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 14:01
İstanbul-Sivas arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs’ta başlıyor

İstanbul-Sivas arasında, aktarmasız bir şekilde YHT seferleri yapılmaya başlanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul ve Sivas arasında YHT ekspres seferlerinin 4 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı. Uraloğlu, ekonomik, çevreci ve güvenli bir yolculuk için demiryolları yatırımlarının ve çalışmalarının tüm hızla devam edeceğini de ifade etti.

İstanbul ve Sivas arası yolculuk süresi yaklaşık 7 saate düşecek

İstanbul-Sivas arasında aktarmasız YHT seferleri 4 Mayıs’ta başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul-Sivas arasındaki yeni YHT ekspres hattı ile yolculuk süresinin yaklaşık 7 saate düşeceğini belirtti. İstanbul’dan Sivas yönüne olan seferlerde süre 7 saat 18 dakika, Sivas’tan İstanbul yönüne olan seferlerde ise süre sayısı 7 saat 8 dakika olacak.

İlk seferini 4 Mayıs’ta saat 13.00’da Sivas’tan İstanbul’a yapacak olan yeni trenin 483 kişilik bir yolcu kapasitesine sahip olduğu da ifade edildi.

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