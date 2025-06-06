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İstanbul-Tekirdağ Kara Yolunda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 12:08
İstanbul-Tekirdağ Kara Yolunda Bayram Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen sürücüler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice Kavşağı mevkilerinde akıcı bir yoğunluk meydana getirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 ekip ile bölgede kontrollerini sürdürüyor. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama gibi konularda uyarıyor.

Öte yandan, kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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