İstanbul TEM Otoyolu'nda Yangın: Minibüs Kül Oldu

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası trafik normale döndü.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 15:18
İstanbul TEM Otoyolu'nda Yangın: Minibüs Kül Oldu

İstanbul TEM Otoyolu'nda Büyük Yangın

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bir minibüs yandı. Olay, Çamlıca bağlantısında meydana geldi. 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirdi ve alevleri kontrol altına almayı başardı. Ancak, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Trafik Normale Döndü

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nda oluşan trafik yoğunluğu, yangın sonrası minibüsün kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Olayın anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da, TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz...

İstanbul'da, TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

İstanbul'da, TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz...

İstanbul'da, TEM Otoyolu Çamlıca bağlantısında seyir halindeki 34 GBY 113 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.

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