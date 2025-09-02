İstanbul Tezgahları Hamsi ve İstavritle Canlandı; Palamut Az

İstanbul tezgahları taze balıkla canlandı; palamut sınırlı

Av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. 15 Haziran'da başlayan uygulamanın bitmesiyle, 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece denize açılan teknelerin ağlarına takılan balıklar, İstanbul tezgâhlarında yerini almaya başladı.

Sezon başlangıcı ve ilk av

Balıkçılar geceyi "Vira bismillah" diyerek açtı; Karaköy Balıkçılar Çarşısı esnafı tezgahların tazelendiğini bildiriyor. Sezonun ilk günlerinde özellikle hamsi, istavrit ve mezgit öne çıktı, ancak palamut sınırlı kaldı.

Karaköy'den uyarı: Palamut az

Karaköy Balıkçılar Çarşısı esnafından Mehmet Karlıdağ, sezonun güzel başladığını belirterek, bu sene için tek eksiğin palamut olduğunu söyledi. Karlıdağ, "Normalde Ağustos'un 15'inde çingene palamudu görünürdü. Şu anda görünürde palamut yok, çok az geliyor. En çok hamsi, istavrit, mezgit var. Bu sene barbun ve tekir familyası çok olacak, çinekop ile lüferin çok olduğu da reisler tarafından söyleniyor. İlerleyen günlerde de çinekop, sarıkanat ve lüfer familyası tezgahlarda yerini alır." ifadelerini kullandı.

Fiyatlarda düşüş başladı

Karlıdağ, av yasağı döneminde olta balıkçılığının sürdüğünü, 1 Eylül itibarıyla büyük kayıkların ava çıktığını belirterek şunları söyledi: "Büyük kayıkların başlamasıyla fiyatlar daha da aşağı düşecek. 2 gün önce istavrit, hamsiyi 400-500 liraya satıyorduk, bugün itibarıyla yarı yarıya düştü. İlerleyen günlerde hamsi 150, 100, 50 lira seviyelerine gerileyebilir. Palamudun az olması, ufak balıklar için büyük avantaj. Denizlerin kanunudur, büyük balık küçük balığı yer. Palamut bol olduğu zaman küçük balıkları tüketiyor. Bir palamut 2-3 kilo hamsi demek. Palamudun olmaması bu sene denizde ufak balığın rahat gezmesi ve bol olması demektir."

Karlıdağ, yasağın kalktığı gecenin ilk sabahında yeterince balık olmadığını, ancak sonraki günlerde tezgâhlara taze balığın gelmeye başladığını ve fiyatların düştüğünü vurguladı: "Gece 12.00'de başlayıp yakınlarda avlanıp geldikleri için talep karşılanamadı. Hem fiyatlar yüksekti hem de doğru düzgün balık yoktu. Bugün taze balık gelmeye başladı, tezgahlar daha güzel oldu, fiyatlar düşmeye başladı. Bugün daha çok insanın balık almaya geleceğini düşünüyorum."

Diğer balıkçılar ne diyor?

Balıkçı Hüseyin Kalyoncu da geçen yıl palamudun bol olduğunu, bu sene henüz yağmurlar yağmadığı için hamsi ve istavritin çok görüldüğünü anlattı. Kalyoncu, "Büyük balık olunca küçük balık olmaz. Bu sene sarıkanat ve lüfer bekliyoruz, geçen yıl yoktu. Tezgahlara palamut bekliyoruz ama ilk hamsi ve istavrit gelmeye başladı, demek ki palamut az olacak." görüşünü aktardı. Kalyoncu, palamudun tanesini 300-350, hamsinin kilosunu ise 200-250 liradan sattıklarını belirterek, balık bolluğu için 15-20 güne daha ihtiyaç olduğunu söyledi.

Balıkçı Ömer Satıcı ise şu anda tezgâhlarda hamsi, istavrit, sardalya, tekir ve mezgit olduğunu, palamut için yağmur beklediklerini söyledi ve ekledi: "Palamut, Rusya tarafından Karadeniz'e gelecek, onuncu aya doğru hızlanır, şu an yok. Şu an ufak balık var. Fiyatlar düştü, hamsi ve istavrit 200-250 lira bandından satılıyor. Normal, bir kahve parası, herkesin alabileceği şekilde. Daha düşmez, 2 kilo balık 6 kişiyi rahat rahat doyurur." Satıcı, balığın taze olup olmadığının gözünden, fosforlu renginden ve solungaçlarından anlaşılacağını da belirtti.

Tüketici tepkileri ve beklentiler

Pazara alışverişe gelen bir vatandaş fiyatları pahalı bulduğunu belirterek, "Balıklar daha tuzlu, olmamış. Eskisi gibi değil, eskiden balık daha boldu, daha çıkmamış. Sezon yeni başlıyor. Palamut alacağım ama görünmüyor." dedi. Tezgahtan palamut satın alan Nuri Konaklı ise, "Av yasağı kalktı ama ucuzlamasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle İstanbul'da tezgahları taze balıkla dolan balıkçılar, bu yıl hamsi, çinekop ve istavritin bol olacağını düşünüyor.