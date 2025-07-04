İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Temsili Mahkeme: İsrail 'Soykırım' Suçlamasıyla Yargılandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Gazze'deki soykırım suçlamalarıyla ilgili tarihi bir temsili mahkeme gerçekleştirdi. Öğrenciler, İsrail'i uluslararası bir mahkemede yargılayarak önemli bir adım attı.

Üniversitenin Hukuk Fakültesi Sanal Mahkeme Salonu'nda gerçekleşen duruşmada, Doç. Dr. Abdülkadir Akıl, Prof. Dr. Berdal Aral ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Yücel mahkeme heyetinde görev aldı. Temsili yargılamada, Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafları temsil ederek davanın seyrini etkiledi.

İki celsede süren duruşmada, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti adına müdahillik talep eden öğrenciler, İsrail'in savunmasını yaparak taraflarını temsil etti. Mahkeme, sonunda İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hem maddi hem de manevi olarak soykırım suçu işlediğine hükmetti.

Doç. Dr. Abdülkadir Akıl, temsili yargılama öncesi yaptığı açıklamada, bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti. Akıl, "Bu tür çalışmalar yalnızca Gazze'deki soykırımın duyurulması için değil, insan haklarının güçlendirilmesi açısından da önemlidir" şeklinde ifade etti.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ise, temsili yargılamanın hukuksuzluğa karşı bir ses olarak kayda geçmesi gerektiğini vurguladı. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ise, insanlığın savaş ve zulümle değil, merhamet ve anlayışla var olması gerekliliğini dile getirdi.

Mahkeme öncesinde ayrıca, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) işbirliğinde bir söyleşi gerçekleştirildi. "Ateş düşlerinden özgürlük düşlerine: Soykırım sonrası bir devlet hayal etmek için karşı olgusal yöntemi kullanmak" başlıklı bu etkinlikte, Prof. Dr. Mohsen al Attar, Filistin'in geleceğine dair üç farklı senaryo sundu.