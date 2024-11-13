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İstanbul Trafiğinde Yoğunluk Yüzde 90'a Ulaştı!

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşarak, ulaşımı zorlaştırdı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 18:35
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 18:54
İstanbul Trafiğinde Yoğunluk Yüzde 90'a Ulaştı!

İstanbul'da Akşam Saatlerinde Trafik Yoğunluğu

İstanbul'da haftanın üçüncü mesai günü sona ererken, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine ulaştı. Avrupa Yakası'nda mesai bitimi ve etkili olan aralıklı yağışlar nedeniyle D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü'nden başlayarak Zincirlikuyu istikametine doğru yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca aynı bölgeden Avcılar yönüne doğru da trafiğin yoğun olduğu gözlemleniyor. Anadolu Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde, bağlantı yollarında araçlar ağır ilerliyor.

Basın Ekspres Yolu ile O-3 üzerinde de her iki yönde trafik yoğun bir şekilde sürüyor. Buna ek olarak, TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde Edirne istikametinde ve Esenyurt gişelerinde Ankara yönünde de kalabalık bir trafik mevcut.

Avcılar'dan TÜYAP'a kadar olan güzergah üzerindeki araçlar da yavaş ilerliyor. Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu boyunca Kadıköy ile Kartal arasında, Pendik ve Tuzla'da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nun Üsküdar ile Ümraniye kesiminde ve TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe arasında ciddi trafik sıkışıklıkları gözlemleniyor. Avrupa Yakası'na geçişlerde ise, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan itibaren etkili.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Ataşehir arasında da her iki yönde ağır ilerleyen araçlar dikkat çekiyor. TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Tuzla'dan Sancaktepe'ye kadar olan alanlarda yer yer yoğun trafik yaşanıyor.

Öte yandan, her iki yakada da birçok ana arter ile sahil yollarında ve TEM bağlantı yollarında yoğunluk yaşandığı bildirilmekte. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre, şu an için kent genelindeki yoğunluk %90 seviyelerine ulaşmış durumda.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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