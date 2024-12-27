İstanbul Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da Akşam Trafiği İçi İçine Girdi

İstanbul'da akşam saatlerinde, mesainin bitimi ve etkili olan yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. Haftanın son iş günü olan Cuma, kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda önemli sıkışıklıklar yaşandı.

Anadolu Yakası'ndaki Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasında her iki yönde yoğun bir trafik gözlemleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendiren yollarda araçlar yaşanan yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ayrıca, Anadolu Otoyolu Edirne istikametinde Tuzla noktasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan güzergah üzerinde yoğun trafik bulunuyor. Ankara istikametinde ise araçlar Sancaktepe mevkisine kadar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda Trafik Sorunu

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki yoğun trafik Zincirlikuyu'dan başlayarak Okmeydanı'na kadar sürüyor. Edirnekapı'da başlayan yoğunluk, Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'na geçişler de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerindeเพิ่ม yakıt artıyor.

Toplu Taşıma Durumları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %90 seviyesine çıktı. Mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine dönmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.