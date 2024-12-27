DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,68 0,22%
ALTIN
2.960,31 0,58%
BITCOIN
3.312.604,42 1,49%

İstanbul Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu, mesai ve yağış etkili oldu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:25
İstanbul Trafik Yoğunluğu Akşam Saatlerinde Yüzde 90'a Ulaştı

İstanbul'da Akşam Trafiği İçi İçine Girdi

İstanbul'da akşam saatlerinde, mesainin bitimi ve etkili olan yağış sonrası trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine ulaştı. Haftanın son iş günü olan Cuma, kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda önemli sıkışıklıklar yaşandı.

Anadolu Yakası'ndaki Durum

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda, Pendik Köprüsü ile Uzunçayır Kavşağı arasında her iki yönde yoğun bir trafik gözlemleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yönlendiren yollarda araçlar yaşanan yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Ayrıca, Anadolu Otoyolu Edirne istikametinde Tuzla noktasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan güzergah üzerinde yoğun trafik bulunuyor. Ankara istikametinde ise araçlar Sancaktepe mevkisine kadar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda Trafik Sorunu

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki yoğun trafik Zincirlikuyu'dan başlayarak Okmeydanı'na kadar sürüyor. Edirnekapı'da başlayan yoğunluk, Beylikdüzü'ne kadar etkisini sürdürüyor.

Anadolu Yakası'na geçişler de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerindeเพิ่ม yakıt artıyor.

Toplu Taşıma Durumları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu %90 seviyesine çıktı. Mesainin sona ermesiyle birlikte evlerine dönmeye çalışan İstanbullular, otobüs, metro, metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a...

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a...

İstanbul'da akşam saatlerinde mesainin bitimi ve yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Haftanın son iş günü mesai bitiminin ardından kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları İçin Yardım Limiti 300 Milyon Lira Olarak Belirlendi
2
ABD'den Azerbaycan Uçağının Düşüşüne İlişkin Önemli Açıklama
3
Narin Güran Cinayeti Davasında Enes Güran'dan Çarpıcı Savunma
4
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
5
Samsun'da 'Sağlıklı Yaşam Mümkün mü' Konferansı Düzenlendi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Akar: Türkiye Uluslararası Arenada Özne Haline Geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi