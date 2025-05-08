İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1 Sempozyumu Başladı: Afet ve Trafik Yönetimi Üzerine Önemli Vurgular

İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1 Sempozyumu'nda Kritik Mesajlar

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öncülüğünde düzenlenen "İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1" başlıklı sempozyum, 'Afet ve Trafik Yönetimi: Akademik ve Uygulamalı Perspektifler' teması ile açılış konuşmalarıyla başladı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğin açılışında, İstanbul Valisi Davut Gül, kentin taşıdığı zorluklara dikkat çekti.

İstanbul'un Nüfusu ve Yapı Sorunları

Vali Gül, İstanbul'un nüfusunun 130 ülkeden daha kalabalık olduğunu ve Türkiye genelindeki araçların ile nüfus yoğunluğunun %20'sinin burada bulunduğunu belirtti. 1960'larda başlayan düzensiz göçün kente çarpık bir yapılaşma getirdiğini ifade eden Gül, bu durumun mülkiyet ve imar sorunlarını beraberinde getirdiğini vurguladı.

Afetler ve Kent Güvenliği Üzerine Vurgular

Gül, İstanbul’daki çoğu caddenin itfaiye araçları için erişilemez olduğunu belirterek, yılda ortalama 500 kişinin yangınlardan hayatını kaybettiğini söyledi. Bu durumu sadece bir istatistik olarak görmenin yetersiz olduğunu dile getiren Gül, depreme hazırlık konusunda güçlü yapılar oluşturulmasının şart olduğunu ifade etti.

Deprem anında, acil müdahale ekiplerinin ulaşım güçlüğü yaşayacağını aktaran Gül, 23 Nisan'da İstanbul'da hissedilen depremin ardından telefon görüşmelerinin 7 ile 11 kat arttığını vurguladı.

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile Geleceğe Dönük Çözümler

İÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken, sempozyumun, afet ve trafik yönetiminin sürekliliği ve güvenliği açısından kritik olduğunu belirtti. Bu tür etkinliklerin, farklı disiplinleri bir araya getirerek, çözüm odaklı işbirlikleri oluşturma amacını taşıdığını ifade etti.

Buna ek olarak, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Adak, 2050'ye kadar dünya nüfusunun %68'inin kentlerde yaşayacağı öngörüsüyle, şehirlerdeki ulaşıma dair büyük zorluklar yaşanabileceğini belirtti. Akıllı ulaşım sistemlerinin, trafik sorunlarına etkili çözümler sunabileceğine değindi.

Yerel İşbirlikleri ve Sorumluluklar

Sempozyumda, İstanbul'un güvenliğini artırmak, binaların dayanıklılığını güçlendirmek ve kentsel dönüşüm süreçlerinde kamu kurumlarıyla ev sahiplerinin ortak sorumluluklarına dikkat çekildi. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi, Valilik, Esenler Belediyesi ve Polis Akademisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, gün boyunca çeşitli panellerle devam edecek.

Programa, İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden temsilciler ile öğrencilerin katılımı sağlandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öncülüğünde düzenlenen "İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1" başlıklı "Afet ve Trafik Yönetimi: Akademik ve Uygulamalı Perspektifler Sempozyumu" açılış konuşmalarıyla başladı. Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Valisi Davut Gül yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öncülüğünde düzenlenen "İstanbul Ulaşım Tartışmaları-1" başlıklı "Afet ve Trafik Yönetimi: Akademik ve Uygulamalı Perspektifler Sempozyumu" açılış konuşmalarıyla başladı. Üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Valisi Davut Gül yaptı.