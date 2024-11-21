İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Kapılarını Açtı

İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Başladı

İllüstrasyon ve telif hakları alanında faaliyet gösteren Kovan Ajans tarafından bu yıl ilki düzenlenen İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali, İstanbul'da kapılarını açtı. Festival, çocuk edebiyatı alanında çalışan profesyonellere ve bu alana ilgi duyanlara yönelik kapsamlı bir program sunuyor.

Uluslararası Konuklar Dikkat Çekiyor

Kovan Ajans'tan yapılan açıklamaya göre, festivalin uluslararası konukları arasında ünlü yazarlar Susanna Isern, Rocio Bonilla ve Julie Völk yer alıyor. Bu isimler, çocuk edebiyatı alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Bağların Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Festivalin uluslararası katılımcı seçiminde, Kovan Ajans aracılığıyla Türkçe hakları satılan kitapların yazarları ve illüstratörleri davet edilerek, aradaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor. Kovan Ajans kurucularından Beste Bal, "Konuk yazarlarımız, yayıncılarıyla, okurlarıyla, diğer yazarlar ve illüstratörlerle festivalde tanışma fırsatı bulacaklar. Belki de bir sonraki kitaplarının ilhamı buradan gelir. Bunun hepimize ve sektöre katkı sağlayacağına inanıyoruz," dedi.

Çocuk Edebiyatına Odaklanan Etkinlikler

Festival, "Çocuklar İçin Üretmek" ana ekseninde ilerliyor. Susanna Isern, "Çocuklar İçin Yazmak" başlıklı söyleşisinde, Rocio Bonilla "Çocuklar İçin Çizmek" konusunu ele alacak. Julie Völk de "Sessiz Kitapların Dünyasına Yolculuk" başlıklı bir sunum gerçekleştirecek. Bu etkinlikler, katılımcılara çocuk edebiyatının farklı yönlerini keşfetme fırsatı sunacak.

Dijital Çocuk Edebiyatı ve Dergicilik

Festivalde ayrıca, dijital çocuk edebiyatı yayıncılığı ve çocuk dergiciliği dünyasına özel oturumlar da yer alıyor. Türkiye merkezli altı dilde yayımladığı çocuk edebiyatı eserleri ile tanınan Kidly, festivalde "Dijital Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı" konulu bir oturumda deneyimlerini paylaştı. Ayrıca, Araştırmacı Çocuk Dergisi ekibi, "Çocuk Dergiciliği Dünyası" oturumunda dergi oluşumunun tüm aşamalarını anlatacak.

Portfolyo Değerlendirme Oturumu ile Kapanış

Kapanış etkinliğinde ise Kidly, Araştırmacı Çocuk Dergisi, Nobel Çocuk ve Kovan Ajans uzmanları, portfolyo değerlendirme oturumu düzenleyecek. Festival, 23 Kasım'da Community Hub Beyoğlu'nda sona erecek. Etkinlikler yalnızca profesyonellere yönelik olacak. Festivalin detaylarına www.kovanagency.com adresinden ulaşılabilir.

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