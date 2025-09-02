DOLAR
İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 5 Eylül'de başlıyor

"Nota Nota Dostluk" sloganıyla 5. yaşını kutlayan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül arasında Süreyya Operası'nda konser, söyleşi ve masterclasslarla gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:40
"Nota Nota Dostluk" sloganıyla bu yıl 5. yaşını kutlayan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali, 5-18 Eylül tarihlerinde müzikseverlerle buluşacak.

Program ve mekan

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre festival kapsamındaki konserler, söyleşiler ve masterclass programları Kadıköy Belediyesi Süreyya Operasında gerçekleşecek.

11 Eylül: Uluslararası solistler aynı sahnede

Viyolonsel sanatçısı Nil Kocamangil'in kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğu festival, 11 Eylül'de uluslararası alanda tanınan seçkin solist ve oda müziği sanatçılarını bir araya getirecek. Sahneyi paylaşacak isimler arasında Veriko Tchumburidze, Nil Kocamangil, Orhan Çelebi, Andrey Baranov, Nora Romanoff-Schwarzberg ve Gary Hoffman bulunuyor.

Özel performanslar

Jonglör Jay Gilligan, 14 Eylül'de Stockholm Syndrome Ensemble'ın ilk Türkiye konserinde topluluğa eşlik edecek.

Bilet ve erişim

İBB Kültür tarafından düzenlenen festivalin biletleri Biletix'ten, ücretsiz konser ve söyleşilerin biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

Söyleşiler ve masterclass programı

Çellist Gary Hoffman, 9 Eylül'de "İlham Veren Buluşmalar" adlı söyleşi serisine konuk olacak.

Prof. Dora Schwarzberg'in keman masterclassının kapanış konseri 8 Eylül'de saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Queen Elisabeth Music Chapel (Belçika) ve Curtis Institute of Music (ABD) gibi seçkin kurumlarda eğitmenlik yapan Prof. Gary Hoffman'ın 9-12 Eylül tarihlerinde vereceği viyolonsel masterclassı ise 12 Eylül'de saat 12.30'daki kapanış konseriyle sona erecek.

