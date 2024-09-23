İstanbul Ümraniye’de Acı Kayıp: Polis Memuru Şeyda Yılmaz Görev Başında Suç Makinesi Yunus Emre Geçit Tarafından Şehit Edildi

İstanbul Ümraniye’de büyük bir acı yaşandı. Dudullu Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan polis memuru Şeyda Yılmaz, aranan bir zanlı tarafından vurularak şehit oldu. Olay, motorsiklet hırsızlığı suçundan aranan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçit ile polis arasında çıkan çatışma sırasında gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, zanlının bir polisin silahını alarak varilin arkasına saklanan Şeyda Yılmaz’a ateş ettiği görülüyor. Yılmaz karşılık verse de ne yazık ki aldığı kurşun yarası sonucunda hayatını kaybetti. Peki zanlı Yunus Emre Geçit kimdir, nereli, Instagram paylaşımları nasıl? Şeyda Yılmaz kimdir, nereli kaç yaşında?



ZANLININ SABIKA KAYDI ŞAŞIRTTI: 26 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre, Yunus Emre Geçit'in 26 suç kaydı bulunuyor. Geçit’in suç geçmişinde kasten yaralama, gasp, cinsel taciz, yağma ve mala zarar verme gibi ciddi suçlar yer alıyor. Sık sık adli kontrolle serbest bırakılan zanlının, polis memurunu vurması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Siyasi ve sosyal medya platformlarında, zanlının bu kadar fazla suç kaydına rağmen serbest kalmasının sorgulanması gerektiği ifade edildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Olay, Ümraniye’de bir mahallede devriye gezen polis ekibinin, motorsiklet hırsızlığı şüphesiyle zanlıyı durdurmasıyla başladı. Polis ekipleri zanlıya müdahale ederken, zanlı bir polisin silahını ele geçirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, Şeyda Yılmaz varilin arkasına saklanarak korunmaya çalıştı. Ancak, zanlı Geçit, Yılmaz’a doğru ateş açtı. Yılmaz karşılık verse de ağır yaralanarak hareketsiz kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Yılmaz, hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEKİ DİĞER POLİS DE YARALANDI

Olay sırasında Şeyda Yılmaz'ın yanında bulunan bir başka polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memuru, olay sonrası hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaralı polisin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

ZANLI KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olay sonrası kaçmaya çalışan Yunus Emre Geçit, polis ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı. Zanlı, olay sırasında aldığı yaralar nedeniyle hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Aynı zamanda, olay yerinde zanlının annesinin de yaralandığı ve polis ekiplerine yardım ederek oğlunu ihbar ettiği öğrenildi. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, zanlı hakkında kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından işlem başlatıldığını duyurdu.

ŞEYDA YILMAZ İÇİN RESMİ TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde bir resmi tören düzenlendi. Törene, Yılmaz’ın yakınları, meslektaşları ve İstanbul Valisi de katıldı. Yılmaz’ın polis olan eşi de törende hazır bulundu. Ankara Polis Okulu’ndan mezun olan Şeyda Yılmaz, kariyerine İzmir’de başlamış, daha sonra Ümraniye’ye atanmıştı. Genç yaşta hayatını kaybeden Yılmaz’ın ailesi ve meslektaşları, törende gözyaşlarına boğuldu.

ZANLININ ANNESİ OĞLUNU İHBAR ETTİ

Olayın detaylarına göre, zanlı Yunus Emre Geçit, annesi tarafından ihbar edildikten sonra olay yerine gelen polis ekipleriyle karşı karşıya kaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin, zanlıya müdahale ettiği ve bu esnada zanlının bir polisin silahını ele geçirdiği belirtildi. Geçit’in annesi de olay sırasında yaralananlar arasında bulunuyor.

TEPKİLER BÜYÜYOR: SUÇ KAYDINA RAĞMEN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şeyda Yılmaz’ın şehit edilmesi olayının ardından, zanlının 26 suç kaydına rağmen serbest bırakılması kamuoyunda büyük tepki topladı. Özellikle siyasi isimler ve sosyal medya kullanıcıları, bu tür suçluların neden serbest kaldığını sorgularken, yargı sürecinde yapılması gereken değişikliklerin altı çizildi.

Zanlının suç dosyasında kasten yaralama, gasp, cinsel taciz, mala zarar verme gibi birçok suç bulunmasına rağmen, defalarca serbest bırakılmış olması, toplumda adalet sistemine olan güvenin sorgulanmasına yol açtı.