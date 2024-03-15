İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! Mumları, fenerleri hazırlayın

İstanbul'un enerji dağıtımında önemli bir rol üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. BEDAŞ'ın yayımladığı planlı kesinti programına göre, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Sarıyer ve Silivri'nin belirli mahallelerine elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi programı, BEDAŞ'ın resmi kanalları aracılığıyla yayımlanarak vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Kesintinin hangi mahallelerde ne zaman gerçekleşeceği ve ne kadar süreceği gibi detaylar da duyuruda yer almaktadır.

Kesinti programına göre, belirtilen ilçelerdeki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve vatandaşlar bu süreçte elektrik alamayacaklar. Bu durum, günlük yaşamı etkileyebileceği için BEDAŞ'ın yayımladığı bilgilere dikkat etmek önem arz etmektedir.

Elektrik kesintisi programı, İstanbul'un enerji altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir elektrik dağıtımı sağlanması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Ancak kesintinin yaşanacağı bölgelerdeki vatandaşlar, bu duruma hazırlıklı olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.













