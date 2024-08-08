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İstanbul'un Cami Kubbeleri: 'Kubbe-i İstanbul' Kitabı Tanıtıldı

İTO tarafından yayımlanan 'Kubbe-i İstanbul', başta cami kubbeleri olmak üzere İstanbul'un mimari mirasını gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 19:40
İstanbul'un Cami Kubbeleri: 'Kubbe-i İstanbul' Kitabı Tanıtıldı

İstanbul'un Cami Kubbeleri 'Kubbe-i İstanbul' ile Tanıtıldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayımlanan "Kubbe-i İstanbul" eseri, İstanbul'un ikonik cami kubbelerinin görselleri ile okuyucu ile buluştu. Kitap, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı ve yalnızca kubbeleri değil, aynı zamanda mihrap, minber, kubbede bulunan hat sanatları, iç dekorasyon unsurları ve çini örneklerine de yer veriyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in Açıklamaları

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bu kitapla, 1453’ten itibaren İstanbul’a Türk ve Müslüman ruhunu veren tarihi camilerin güzelliklerini öne çıkarmak istedik,” dedi. Ayrıca, İTO'nun kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerini vurgulayarak, “Ticaret ve yayıncılık birbirini destekleyen unsurlardır,” ifadelerini kullandı.

Kubbeler: Medeniyetin Simgesi

Avdagiç, cami kubbelerinin sadece bir mimari unsur değil, aynı zamanda bir medeniyetin ifadesi olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “İstanbul'un kimliğini oluşturan kubbeler, insana umut veren bir siluettir.”

Kitabın Editörü: Ş. Levent Deniz

Kitapta editörlük yapan Ş. Levent Deniz, projeye 51 caminin dahil edildiğini, hem Osmanlı dönemine ait hem de daha az bilinen Cumhuriyet dönemi camilerine yer verdiklerini açıkladı. “Amacımız, bu eser aracılığıyla camilerin sanat unsurlarını tanıtmak ve ziyaretçilere bu güzellikleri göstermekti,” ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan'a Saygı

Deniz ayrıca, Mimar Sinan'dan bahsetmenin şart olduğunu vurgulayarak, onun çalışmalarının büyüklüğünü kabul etti. “Mimar Sinan'a dönemde 'Bilgi Adamı' denilirdi. Kendisi, mimarlık tarihimizde çok özel bir yere sahiptir,” dedi. Etkinlikte bu bağlamda seçilen 41 eserin yer aldığı sergi de katılımcılara sunuldu.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki...

"Kubbe-i İstanbul" kitabının tanıtım programı, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Eminönü'ndeki merkezinde gerçekleştirildi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tanıtım programında konuşma yaptı.

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