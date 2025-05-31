İstanbul'un En Güzel Kızı Oyunu 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde Sahnelendi

İstanbul'un En Güzel Kızı Oyunu Frankfurt'ta Büyüledi

Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği tek kişilik oyun "İstanbul'un En Güzel Kızı", Tiyatro Frankfurt ev sahipliğinde gerçekleştirilen 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'nde sanatseverlerle buluştu.

Levent Tülek'in yazıp, Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyun, Almanya'nın Frankfurt kentindeki Gallus Theaterda sahne aldı. Gösterimin ardından, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şakrak, festivaldeki oyunların enerjisinin genellikle yüksek olduğunu vurguladı.

Sanatseverler ile Birlikte Olmak

Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne ilk kez katıldıklarını belirten Şakrak, "Bu denli köklü bir festivalde yer almak ve burada oyun oynamak, seyircilerle dolu salonda buluşmak mutluluğumuzu artırdı. Avrupa'yı gezip kendi yurttaşlarımızla buluşmak, yaptığımız işi yurt dışında yaşayan insanlarımıza sunmak açısından büyük bir hizmet olarak değerlendiriyorum." dedi.

Oyunu Türkiye’de 20’den fazla kez sahnelediklerini vurgulayan Şakrak, "Bu oyun, İKSV'nin desteklediği İstanbul Tiyatro Festivali'nde ilk kez sahnelendi. Ardından Türkiye genelindeki büyük şehirlerde de gösterimler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İletişimde Kalmak

Oyuncunun yorucu bir iş olduğunu dile getiren Şakrak, "Artık bu ritme alıştık, çalışmaya devam edeceğiz. En son TRT’de 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisindeydim, o projeden sonra oyunlarımıza daha fazla odaklanma fırsatım oldu. Avusturya ve diğer yerlerde de gösterimlerimiz olacak." dedi.

Oyunculuğun iletişime dayalı bir sanat olduğunu vurgulayan Şakrak, "Oyun süresince seyirciyle sağladığımız etkileşim, onların izlemedeki tutumları ve göz teması, sanatı daha özel kılıyor." şeklinde konuştu.

Yurtdışı Buluşmaları

Frankfurt’taki gösterimlerden duyduğu mutluluğu dile getiren Şakrak, "Danimarka, ABD gibi birçok yerde de yurttaşlarımızla buluşmak, kendimizi güvende hissettiriyor. Misafirperverliğimiz tartışılmaz, çok iyi ağırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Festivalin fuaye sohbetlerinde usta oyuncular Yetkin Dikinciler ile Bülent Emin Yarar, tiyatro ve sanat üzerine konuşacak. 12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, yarın sahnelenecek "Profesyonel" oyunu ile sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı, Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Ziraat Bankası, Akbank ve Gallus Theater gibi destekçilerinin katkılarıyla gerçekleşen festival, Frankfurt Belediye Meclis Başkanı Hilime Arslaner ve Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu İlknur Akdevelioğlu’nun himayelerinde düzenlendi.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği tek kişilik oyun "İstanbul'un En Güzel Kızı", Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluştu. Şakrak, oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Oyuncu Bülent Şakrak'ın sahnelediği tek kişilik oyun "İstanbul'un En Güzel Kızı", Tiyatro Frankfurt'un ev sahipliğinde düzenlenen "12. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali"nde sanatseverlerle buluştu. Şakrak, oyuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.