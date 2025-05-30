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İstanbul'un Fethinin 572. Yılı: Fatih'te Coşkulu Yürüyüş Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fethin 572. yılı için Fatih'te anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 00:45
İstanbul'un Fethinin 572. Yılı: Fatih'te Coşkulu Yürüyüş Düzenlendi

İstanbul'un Fethinin 572. Yıldönümü Kutlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutlamak için "Edirnekapı'dan Saraçhane'ye İstanbul'un Muhafızları" adlı bir yürüyüş düzenledi.

Kortej Yürüyüşü Tamamlandı

Vatandaşlar, Edirnekapı Parkı'nda bir araya gelerek İBB Genç Mehteran, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu'nun öncülüğünde kortej halinde Saraçhane'ye kadar yürüdü. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Genel Sekreter Volkan Demir ve çeşitli bürokratların da katıldığı bu yürüyüş büyük ilgi gördü.

İstanbul'un Muhafızları Mesajı

Yürüyüşün ardından Saraçhane’de bir konuşma yapan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un tarih boyunca hoşgörünün, birliğin ve kültürün merkezi olduğunu vurguladı. Aslan, "Bizler, İstanbul'u fetheden Fatih'in torunlarıyız. Unutmayın, İstanbul 572 yıldır bizlerindir. Hepimizin göz bebeği, gönül yurdudur. Bu büyük emaneti korumak için, birlikte daha çok çalışacağız" dedi.

Konser ile Coşku Artarak Devam Etti

Yürüyüş sonrasında Saraçhane'de Yüksek Sadakat müzik grubu sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir konser verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Edirnekapı'dan Saraçhane'ye İstanbul'un Muhafızları" yürüyüşü gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü dolayısıyla "Edirnekapı'dan Saraçhane'ye İstanbul'un Muhafızları" yürüyüşü gerçekleştirildi.

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