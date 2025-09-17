İstanbul'un Katmanlarını Anlatan 'Tek ve Çok' Sergisi Açılıyor

Cemal Toy Atölye'nin Birlikte Sanat girişimiyle hazırlanan 'Tek ve Çok' sergisi, Fatih Belediyesi desteğiyle 19 Eylül-3 Ekim tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 14:18
Sergi Bilgileri

Cemal Toy Atölye'nin girişimi olan Birlikte Sanat tarafından, Fatih Belediyesi desteğiyle hazırlanan 'Tek ve Çok' resim sergisi, 19 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak.

Sergi, izleyicilerle buluşacağı Fatih Belediyesi Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde 19 Eylül'de ziyarete açılacak ve 3 Ekim'e kadar sürecek.

Küratör ve Tematik Yaklaşım

Serginin küratörlüğünü Ayşegül Ekin Odabaşı üstleniyor. 'Tek ve Çok' İstanbul'un katmanlı kültürünü, bireysel ifadeyle kolektif üretim arasındaki üretken hat üzerinden okuyor. Sergide yer alan 'tek' kavramı her sanatçının kendi gözü, üslubu ve vicdanını; 'çok' ise bu tekil dillerin bir araya geldiğinde oluşturduğu ortak zemini, çoğalan anlamı ve sorumluluğu tanımlıyor.

Teknikler, Mekan ve Anlatı

Sergide sanatçıların sulu boya, yağlı boya, karışık teknik, fotoğraf, karakalem ve kumaş çalışmaları bir arada sunuluyor. Seçkide, İstanbul'un surlar, yokuşlar, iskeleler, çarşılar gibi mekansal izleri ile taş, ahşap ve su ritmi, farklı medyumlar ve görsel diller aracılığıyla karşılık buluyor.

Farklı yaş ve disiplinlerden gelen üreticilerin İstanbul'la kurdukları kişisel karşılaşmalar görünür kılınıyor. Her eser sanatçısının özgün araştırmasını taşırken, kurgu içindeki komşuluk ilişkileri aracılığıyla ortak bir anlatıya eklemleniyor: kimi çalışmalar ışığın ve mimarinin dinamiklerine odaklanıyor, kimileri dokuların ve geçişlerin izini sürüyor, gündeliğin ritimleri ve belleğin katmanlarını açığa çıkarıyor.

Atölye Kültürü ve Serginin Mimarisı

Atölye kültürünün merkezindeki öğrenme, paylaşma ve süreklilik ilkeleri serginin görünmez mimarisini oluşturuyor. Çalışmalar, malzeme ve teknik çeşitliliğini bir ölçü ve tutarlılık içinde buluşturarak tekil üslupların karşılıklı etkileşimle çoğalmasını sağlıyor ve izleyiciyi yakın okumaya davet eden bir deneyim sunuyor.

