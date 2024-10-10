İstanbul'un Sokaklarında Yankılanan Müzik: Human Ghasemnataj Fokoloei

İstanbul'un Ritimleri

Human Ghasemnataj Fokoloei, 34 yaşında bir İranlı müzisyen, İstanbul Boğazı'ndaki vapurlarda kendi bestelerini dinleyicilere sunarak geçimini sağlıyor. Tahran'dan Türkiye'ye göç eden Fokoloei, İstanbul'un büyüleyici manzaraları ve canlı kültürel yaşamı içerisinde kendine bir yer bulmuş.

Müzik Tutkusu ve Sokak Sanatı

Rap müzik yapan Fokoloei, İstanbul'un farklı bölgelerinde, özellikle Tarlabaşı'nın renkli sokaklarında performans sergilemekte. Şişli'deki alışveriş merkezi önünde ve Üsküdar-Eminönü vapurlarında sahne alarak, hem sanatını icra ediyor hem de geçimini sağlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Sanat Sokağa Taşacak" projesine katılan Fokoloei, sokak sanatına önemli bir katkı sunuyor.

İstanbul'da Sanat ve Destek

Fokoloei, İstanbul'un sanatsever insanlarına dikkat çekerek, "İstanbul'da daha rahat müzik yapıyorum" diyor. Genç müzisyen, "İstanbul'u çok sevdim. Benim istediğim her şey burada var. Müzik yaparken insanların mutlu olduğunu görmek beni mutlu ediyor" ifadelerinde bulunuyor.

İlham Kaynağı: Deniz

Fokoloei, İstanbul’un denizinin ona ilham verdiğini ve kendisinin her zaman deniz kenarına giderek eser ürettiğini belirtiyor. "Burada demokrasi var. Müzik yapmak çok keyifli. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum" diye ekliyor.

Türk Müziğine Hayranlık

Türk müziğini çok sevdiğini vurgulayan Fokoloei, en çok Ceza ve diğer yerel sanatçılara hayranlık beslediğini de dile getiriyor. İstanbul'un müzik için harika bir şehir olduğunu belirterek, "Müzik varsa hayat var, İstanbul müzik yapmak için doğru bir yer" yorumunda bulunuyor.

34 yaşındaki İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei, İstanbul Boğazı'nda her gün mekik dokuyan vapurlarda kendi bestelediği eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

34 yaşındaki İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei, İstanbul Boğazı'nda her gün mekik dokuyan vapurlarda kendi bestelediği eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

34 yaşındaki İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei, İstanbul Boğazı'nda her gün mekik dokuyan vapurlarda kendi bestelediği eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuyor.

34 yaşındaki İranlı müzisyen Human Ghasemnataj Fokoloei, İstanbul Boğazı'nda her gün mekik dokuyan vapurlarda kendi bestelediği eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuyor.