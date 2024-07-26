Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'un Yeni İl Sağlık Müdürü: Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koltuğuna Doç. Dr. Abdullah Emre Güner atandı. Güner'in kariyeri ve projeleri merak konusu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:49
İstanbul'un Yeni İl Sağlık Müdürü: Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

İstanbul İl Sağlık Müdürü Atandı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü pozisyonu için yeni bir atama gerçekleştirdi. Bu bağlamda, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü oldu. Daha önce bu görevi yürüten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yerine getirilen Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığını da üstleniyordu.

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner Kimdir?

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Güner, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde halk sağlığı alanında doktorasını tamamladı. 2023 yılında ise doçent unvanını aldı.

Güner, kariyerine 2012-2013 yıllarında Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak başladı. Daha sonra çeşitli sağlık kurumlarında görevler üstlendi. Bu süreçte, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda önemli pozisyonlarda yer aldı.

2016 yılında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 2017'de İstanbul Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 2018'de ise İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevine getirildi. Ayrıca, İngilizce bilmesi ve uluslararası dergilerde makalelerinin bulunması dikkat çekmektedir.

Güner'in ataması, sağlık alanında yeni projeler ve hizmetlerin geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!