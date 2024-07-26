İstanbul'un Yeni İl Sağlık Müdürü: Doç. Dr. Abdullah Emre Güner

İstanbul İl Sağlık Müdürü Atandı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü pozisyonu için yeni bir atama gerçekleştirdi. Bu bağlamda, Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'un yeni İl Sağlık Müdürü oldu. Daha önce bu görevi yürüten Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun yerine getirilen Güner, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığını da üstleniyordu.

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner Kimdir?

Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Güner, 2020 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde halk sağlığı alanında doktorasını tamamladı. 2023 yılında ise doçent unvanını aldı.

Güner, kariyerine 2012-2013 yıllarında Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak başladı. Daha sonra çeşitli sağlık kurumlarında görevler üstlendi. Bu süreçte, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nda önemli pozisyonlarda yer aldı.

2016 yılında İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcılığı, 2017'de İstanbul Halk Sağlığı Müdürü olarak görev yapmaya başladı. 2018'de ise İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı görevine getirildi. Ayrıca, İngilizce bilmesi ve uluslararası dergilerde makalelerinin bulunması dikkat çekmektedir.

Güner'in ataması, sağlık alanında yeni projeler ve hizmetlerin geliştirilmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.