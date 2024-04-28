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İstanbul'un yeni ulaşım yıldızı: Ekrem İmamoğlu, elektrikli metrobüs test sürüşünde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevreci ve yüksek kapasiteli elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. İşte, şehrin ulaşım geleceğine ışık tutan detaylar!

Yayın Tarihi: 28.04.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 10:01
İstanbul'un yeni ulaşım yıldızı: Ekrem İmamoğlu, elektrikli metrobüs test sürüşünde

İstanbul'un ulaşımında çığır açacak bir adım atılıyor: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevreci ve yüksek kapasiteli elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı. İmamoğlu, İETT Edirnekapı Garajı'nda yapılan test sürüşü öncesi gazetecilere açıklama yaparak, aracın performansı hakkında bilgi verdi.

İmamoğlu, metrobüs hattının verimliliğini artırmayı ve yolcu yığılmalarını azaltmayı hedeflediklerini belirtirken, yeni elektrikli metrobüslerin 420 yolcu taşıma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı. Şehrin en yoğun güzergahlarında kullanılacak olan bu yeni araçlar, İstanbul'un ulaşım sorununa çözüm sunmayı hedefliyor.

İETT Genel Müdürü İrfan Demet ise elektrikli metrobüslerin dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağladığını ve 100 bin kilometrede 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu oluşturduğunu açıkladı. Ayrıca, elektrikli metrobüslerin sessiz çalışmasıyla şehirdeki gürültü kirliliğinin azalacağını ve 300 ton karbondioksit salınımının önleneceğini belirtti.

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