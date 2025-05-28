İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Avcılar Yerleşkesi'nde Yangın Paniği

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Üniversite Mahallesi'nde bulunan ve inşaat malzemelerinin saklandığı depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Yangının çıkmasının ardından, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerisinde bazı yanıcı maddelerin bulunduğu öğrenilen depodaki alevlere, itfaiye görevlileri anında müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra, yerleşke içerisinde oluşabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla soğutma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.