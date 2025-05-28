DOLAR
39,07 -0,07%
EURO
44,12 0,28%
ALTIN
4.146 -0,14%
BITCOIN
4.207.568,72 1,74%

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depo yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:32
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Avcılar Yerleşkesi'nde Yangın Paniği

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'nde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Üniversite Mahallesi'nde bulunan ve inşaat malzemelerinin saklandığı depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olayın Gelişimi ve Müdahale

Yangının çıkmasının ardından, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçerisinde bazı yanıcı maddelerin bulunduğu öğrenilen depodaki alevlere, itfaiye görevlileri anında müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra, yerleşke içerisinde oluşabilecek olumsuz durumları önlemek amacıyla soğutma çalışmaları başlatıldı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye...

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın Avcılar Yerleşkesi'ndeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bingöl Balı İçin Proje Lansmanı Gerçekleşti
2
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Toplandı: 21 Milyar Liralık Hasar Belirlendi
3
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı
4
Aydın'da Park Halindeki Kamyonetten Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
5
İzmir'deki Dekoratif Beton Kemerin Yıkılması Sonucu Hayatını Kaybeden Çocuk Doktoru ve Eşi Toprağa Verildi
6
Genelkurmay Başkanı Gürak, Balkan Mevkidaşlarıyla İstanbul'da Bir Araya Geldi
7
Togo'da Türk Mutfağı Lezzetleri Tanıtıldı

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!